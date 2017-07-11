«Квартирник у Маргулиса» переехал на НТВ

Музыкальная программа «Квартирник» начала существование в ноябре 2015 года и быстро завоевала зрительскую любовь. В июле 2017 года производство этого проекта запустил телеканал НТВ, который также приобрел права на еще не показанные эпизоды.

В гости к Евгению Маргулису приходят известные музыканты и камерно, под гитару, исполняют свои лучшие песни и новые композиции. Если раньше о том, кто придет в студию, зрители узнавали заранее, то теперь интрига сохранится вплоть до самого эфира и сделает квартирник еще более закрытым мероприятием для настоящих ценителей хорошей музыки.

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Проект не просто поменял канал — он и сам довольно серьезно изменился, но не настолько, чтобы потерять дух такого феноменального явления в нашей стране, как „Квартирник“. По этой же причине мы сохранили название. Программа „Квартирник“ — очередной шаг НТВ на территорию живого звука. Это зона, свободная от фонограмм, здесь все происходит по-настоящему».

Первыми гостями обновленного «Квартирника» стали участники группы «Машина времени». Специально для записи программы НТВ рок-коллектив собрался в полном составе впервые за продолжительное время: Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов, Андрей Державин, Игорь Хомич, Игорь Дитковский, Сергей Остроумов и Евгений Маргулис вспомнили молодость, поведали гостям в студии забавные байки из прошлого и, конечно, наполнили вечер музыкой, на которой выросло не одно поколение меломанов. Увидеть этот выпуск зрители смогут уже осенью.

Евгений Маргулис: «Я очень доволен тем, как прошла первая запись. И сам концерт, и царившая на съемках атмосфера, и музыканты — все было на высоте. Мне очень хочется рассказать зрителям историю моих воспоминаний, потому что она прекрасна. Того же Александра Галича я впервые увидел именно на квартирнике. Мне тогда было всего шесть лет, но я отлично все помню… Я хочу показать современным молодым людям, какой „вкусной“, наполненной свежими впечатлениями и сильными эмоциями может быть жизнь».

Уже этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают известных исполнителей с неожиданной стороны.