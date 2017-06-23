Liam Gallagher назвал дату выхода сольного альбома

О намерении записать и издать сольный альбом Галлахер заявил еще в прошлом году, а 8 июня заявил, что закончил работу над ним. Однако точная дата релиза до настоящего времени известна не была. На данный момент с нового альбома уже выпущен сингл Wall of Glass и клип на него, передает ВВС.

Ожидается, что на альбоме будет чувствоваться влияние музыки 1960-1970-х годов. "Я не хотел изобретать велосипед или отправляться в джазовую одиссею, - пояснил Галлахер. - Это все звучание Cold Turkey Леннона, The Stones, классиков. Но сделанное по-своему и сейчас".

Альбом "As You Were" будет выпущен на CD, на виниле (стандартном 12' и лимитированном цветном 12' издании) и в цифровом форматах (стандартном и делюкс). Сейчас он доступен для предзаказа на iTunes.

Четыре песни с нового альбома спродюсировал Грег Кёрстин, сыгравший в них на всех инструментах, а остальные композиции продюсировал Дэн Грек-Маргерат.