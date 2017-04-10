Лидер Deep Forest поздравит Oyme c выходом клипа

Почетным гостем вечера станет знаменитый французский музыкант Эрик Муке (Eric Mouquet), лидер группы Deep Forest, обладатель Grammy, один из родоначальников этого уникального музыкального стиля.

Случайное знакомство Oyme и Deep Forest на одном из российских фестивалей переросло в настоящую дружбу и полноценное сотрудничество. В 2016 году Oyme на правах специального гостя принимала участие в гастрольном туре своих французских коллег и даже сняла с ними совместный клип Oyme`s Song. Эта песня, а также трек Simply Done, вошли в альбом Deep Forest Evo Devo.

Следующим этапом в работе стала концертная версия песни Vaya, созданная Deep Forest специально для совместных выступлений с российским коллективом. Эрик Муке полностью поддержал идею экранизации трека и выразил желание лично поздравить своих друзей с премьерой.

16 апреля Deep Forest даст концерт в популярном московском клубе Yotaspace. Часть песен группа исполнит вместе с группой Oyme. А накануне Oyme представит коллегам и журналистам свою новую видеоработу Vaya.

Клип создан образовательным проектом Школы «Клипмейкер». Vaya стала дебютной работой молодого режиссёра Максима Быканова, снятой им под руководством продюсеров Алексея Дубровина и Элины Глазуновой. В съемках принимал участие прославленный хореограф и танцовщик Марио Форелли из Cirque du Soleil. Насколько удалось команде передать мистическую составляющую творчества Oyme на экран, узнаем совсем скоро.

https://www.youtube.com/watch?v=mTnfoRSWfKU