Лидер Deep Forest поздравит Oyme c выходом клипа

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15 апреля в Emporio Cafe состоится презентация клипа Vaya известной российской world music группы Oyme.

Почетным гостем вечера станет знаменитый французский музыкант Эрик Муке (Eric Mouquet), лидер группы Deep Forest, обладатель Grammy, один из родоначальников этого уникального музыкального стиля.

Случайное знакомство Oyme и Deep Forest на одном из российских фестивалей переросло в настоящую дружбу и полноценное сотрудничество. В 2016 году Oyme на правах специального гостя принимала участие в гастрольном туре своих французских коллег и даже сняла с ними совместный клип Oyme`s Song. Эта песня, а также трек Simply Done, вошли в альбом Deep Forest Evo Devo.

Следующим этапом в работе стала концертная версия песни Vaya, созданная Deep Forest специально для совместных выступлений с российским коллективом. Эрик Муке полностью поддержал идею экранизации трека и выразил желание лично поздравить своих друзей с премьерой.

16 апреля Deep Forest даст концерт в популярном московском клубе Yotaspace. Часть песен группа исполнит вместе с группой Oyme. А накануне Oyme представит коллегам и журналистам свою новую видеоработу Vaya.

Клип создан образовательным проектом Школы «Клипмейкер». Vaya стала дебютной работой молодого режиссёра Максима Быканова, снятой им под руководством продюсеров Алексея Дубровина и Элины Глазуновой. В съемках принимал участие прославленный хореограф и танцовщик Марио Форелли из Cirque du Soleil. Насколько удалось команде передать мистическую составляющую творчества Oyme на экран, узнаем совсем скоро.

https://www.youtube.com/watch?v=mTnfoRSWfKU

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