Deep Forest поддержал мордовскую группу Oyme

Возможно, это была самая пафосная закрытая презентация фолк-группы за последнее десятилетие. Клуб основателя «А-студио» Байгали Серкебаева Emporio Cafe ломился от спонсорских напитков и вкусных деликатесов, на отлично оборудованной сцене играли легенда мировой музыки Deep Forest (обладатель Grammy и основоположник world-music как таковой) и сама Oyme, а на всех экранах клуба сначала показывали историю создания клипа, а затем и сам клип.



Oyme и Deep Forest

В общем, получилось все по высшему поп-разряду, такой презентации позавидовал бы и Филипп Киркоров. Парадокс в том, что Oyme и Deep Forest - действительно первоклассные музыканты, но если французам уже ничего не нужно доказывать, то Oyme отчаянно нуждается в признании ТВ и особенно радиостанций. Эрик Муке днем ранее давал концерт на Украине, а днем позже - в московском клубе YotaSpace, и именно в этот промежуток успел заскочить на презентацию Ежевики Спиркиной.



Эрик Муке

Песня Vaya - главный хит группы Oyme. Несмотря на то, что песня появилась еще минимум в 2012 году (это обработка народной эрзянской песни), клипа на нее снято не было. Песня попадала то в редкие ротации на радио, то в сборник Артемия Троицкого, была исполнена на всех значимых фестивалях в России от «Сотворения мира» до Womad Питера Габриэля, - но медийная ее судьба все как-то не складывалась.



Oyme

За клип взялись в «Школе клипмейкеров», это дипломная работа начинающего режиссера Максима Быканова. Снято атмосферно: тут и развевающиеся длинные волосы солистки, и вздымающие столбы пыли барабаны, и огненные кольца, и погружение в воду... Стандартно, но этнично. Тут экспрессивно танцует бывший солист Cirque du Soleil Марио Форелли. Работа достойная, - но окрик на журналистов главы той самой школы: "Не снимайте клип, он еще не вышел!" на презентации клипа выглядел абсурдно. Выяснилось, что эта самая «школа» умудрилась присвоить клип себе, не выложить по всем писаным и неписаным традициям шоу-биза клип в интернет в момент презентации, а... вознамеривается презентовать его на каком-то провинциальном киносмотре Бог знает когда. Клип как бы есть, но его как бы нет. Вот так подуло лихими 90-ми...



Deep Forest

Концерт, впрочем, получился. Начали с задорных воскликов «Пасчангот!» и уступили сцену гуру Эрику Муке с его группой. Собственно, надо пояснить, отчего он вдруг тут появился-то. После пары совместных выступлений на фестивалях Муке очень вдохновился идеей сделать пару совместных треков с прекрасным Oyme. Присланное он кардинально пересемплировал, из чего появились песни «Oyme’s Song» (да-да, посвященная именно Oyme!) и «Simply Done» на его новом альбоме «Evo Devo». Это вообще первый случай коллаборации Deep Forest с кем-либо из российских артистов. Ну как было не заехать? Конечно, Муке сыграл и свой главный хит «Sweet Lullaby» (девочки подпели), но главной изюминкой шоу стало премьерное исполнение песни Vaya совместно. И вот что стоит заметить. Вместе с Deep Forest песня обрела невероятную глубину - тут и психоделические соло, и глубинные подкопы баса, и чудные мелизмы. Вряд ли широкая российская публика оценит такие деликатесы, но - совместное исполнение стало событием, это обязательно где-то должно выйти, хотя бы и бутлегом.



Vaya

Начались вручения подарков. Спонсоры подарили раритетные бутылки болгарского вина Villa Vinifera из коллекции Большого театра: "Кармен-сюита", "Жизель" и "Розум" всем музыкантам, включая продюсера Oyme Владимира Осинского. Музыканты Oyme принялись дарить Муке какие-то домашние мордовские тапки, кушак (!) и даже собственноручно приготовленные эрзянские блюда - панжакай (картофельный пирог) и крахмальная лапша. Это было мило.



Эрику Муке дарят каберне-совиньон «Кармен-сюита»

Продолжился концерт странным дуэтом с казахской певицей Диной Джо «Карелия», а затем пошло задорное выступление самих виновников торжества - группы Oyme. Байгали Серкебаеву вручили гигантскую люляму, и он ошарашенно стучал ею по полу. И все получилось, как надо. Только вот украденный «клипмейкерами» клип мы показать не сможем.

Гуру КЕН

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Байгали Серкебаев



Эрик Муке



Муке с вином



Муке с тапочками