Лидер «Торбы-на-Круче» представил «Жизнь на пленке»

Пластинка получила название «Жизнь на пленке», пишет "Репродуктор". О намерении запустить долгосрочный сольный проект «Иваново Детство» Макс объявил в конце 2015 года. Согласно замыслу музыканта, основу репертуара проекта должны составить песни, которые по тем или иным причинам на могут исполняться группой «Торба-на-Круче», однако звучат на акустических концертах Иванова.

Дебютный альбом проекта «Иваново Детство» записывался при финансовой поддержке поклонников. В ходе проходившей на портале «Планета» краудфандинг-акции музыкант собрал 617 000 рублей. Сбор средств завершился в феврале 2016 года, после чего Макс приступил к работе над диском, пригласив участвовать в его создании многих коллег по цеху.

В конце января 2017 года состоялась премьера одного из треков с пластинки. Речь идет о композиции «Огни в океане», в записи которой принял участие Вячеслав Бутусов. Теперь альбом можно прослушать целиком. Всего в него вошло пятнадцать композиций.



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Трек-лист:

1. Интро

2. Вся жизнь на плёнке

3. Экран

4. Бомбардировщики

5. Папа

6. Километражи

7. Все мысли о тебе

8. Родная речь

9. Сад

10. Стань ветром

11. С тобой

12. Чёрная, пока

13. Есенщина

14. Имена

15. Огни в океанеfeat. Вячеслав Бутусов