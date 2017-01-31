Линда записывает трек с Машей Макаровой

«Работаю над новым альбомом. Пробую много новых интересных вещей. Записываю звуки, которые меня окружают, и занимаюсь созданием своих музыкальных семплов. Они будут состоять исключительно из голосов. Конечно же, экспериментирую, не могу удержаться от чего-то нового. Пытаюсь абстрагироваться от любого мусора и навязанных форматов. Параллельно также есть идея сделать музыкальный трек с Машей Макаровой, что уже, в принципе, получается, работа над этим идет», - рассказала НСН артистка



Линда

Концерты Линды начнутся в середине февраля, впереди у артистки небольшой тур. В столице команда выступит 19 марта.