Линду сбил грузовик в центре Москвы

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА Новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.



Линда

"Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Позднее Линду выписали из больницы, сообщили РИА Новости в справочной службе Института имени Склифосовского.

"Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали", — рассказал собеседник агентства.