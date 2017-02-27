Louna выпустила «Дивный Новый Мир» на виниле

Издание уже поступило в продажу и доступно для заказа в интернет-магазине официального сообщества коллектива в социальной сети «Вконтакте», пишет "Репродуктор".

Альбом группы Louna «Дивный Новый Мир» на виниле выпущен в формате двойного издания. Он напечатан на 180-граммовых дисках-гигантах чёрного цвета. Тип упаковки – разворотный конверт, также включает в себя два вкладыша с текстами песен.

Кроме того, альбом также выпущен на магнитофонных кассетах. На этом носителе запись издана небольшим ограниченным тиражом и вполне вероятно, что он скоро исчезнет из продажи. Этот релиз предназначен, в первую очередь, для коллекционеров.

Тур в поддержку альбома «Дивный Новый Мир» стартует в марте 2017 года. В его рамках коллектив посетит десятки городов России. В Москве презентация пластинки пройдет 25 марта в клубе Stadium, а в Санкт-Петербурге – 14 апреля в клубе «Космонавт». Напомним, что релиз альбома «Дивный Новый Мир» группы Louna состоялся в начале декабря 2016 года.