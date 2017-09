MAPLE SLICE, 2017.

Жанр: этноэлектроника, джаз-электроника

Слушать: Google Play | iTunes

Ближайший успешный аналог на российском пространстве — пожалуй, Дидюля. Его мелодии позвончее, а аранжировки поизощреннее, - но он и шел к этому не один десяток лет. Пробить блокаду вокруг инструментальной музыки в России очень-очень непросто.

Ярослав Сапожинский — композитор, пианист, вел джазовый фестиваль им.Лундстрема и «Джазовую провинцию», сотрудничал со многими известными джазменами России, работал на телепроекте «Главная сцена» как продюсер и аранжировщик. Его проект «Jazz Express Orchestra» вполне на слуху у знатоков. Так что создавать мелодичный поп-продукт ему привычно, но вот с балалайкой, кажется, он еще не работал. Так что сотрудничество с одним из лучших балалаечников страны Дмитрием Калининым (известным по группе «После 11» и множеству фолк-проектов) скорее интригует.



Maple Slice - Inside Out

В дебютный альбом вошло 7 треков, названных исключительно по-английски, что должно бы означать вектор на мировое продвижение проекта. Аккуратный чуть архаичный мейнстрим, ровные барабаны, акцент на мелодиях и собственно балалайке — почему бы и нет. На сцене — балалаечник и диджей. Фронтмен-балалаечник должен быть неимоверно харизматичный, но этого Калинину и не занимать…

Куда точнее можно оценить российские перспективы проекта. Радио и ТВ вряд ли даже заметят балалаечный инструментал, не того формата этот боеприпас… Остаются два варианта — интернет и Дни городов. «Приколов» для успешного интернет-хайпа на альбоме вроде нет (разве что режиссер клипа придумает?). А вот Дни городов — это вполне реализуемый вариант, аранжировки в духе поп-музыки нулевых и яркая шоу-балалайка могут вызвать интерес провинциальной публики, уж на полчасика-то точно.

Главная тут проблема — отсутствие совсем уж ярких мелодий и риффов. Мелодии-то вроде есть, одна за другой струятся, но совершенно незапоминаемы. Ярослав Сапожинский даже сделал аллюзию к евровидийному хиту Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai под названием I just wanna dance with you, но и она чересчур уж проигрывает в эффектности исходнику. Хотя технически партии Калинина безупречны, он по очереди демонстрирует то один, то другой эффектный прием звукоизвлечения… То есть продукт качественный, и явно ждет своего покупателя. Был бы чуть более актуальный звук — смог бы и молодежь зацепить.

Очень приятно, что лучшие российские этно-инструменталисты начинают разворачиваться лицом к широкой слушательской публике. Горько видеть, как такие музыканты десятилетиями выступают в крошечных клубах и на жидковатых фестивалях. Там они выступить всегда успеют. А вот показать виртуозность для тех, кто кроме Кадышевой и «Белого дня» о фолк-музыке ничего не знает, - благое дело.

Гуру КЕН