Мемориальная доска Муслиму Магомаеву открылась в Москве

Торжественно открыл мемориал российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает ТАСС.

"Здесь собрались все, кому небезразлична судьба и творчество этого, без сомнения, великого исполнителя. Поэтому я сердечно благодарю авторов мемориальной доски и инициаторов ее установки и поздравляю вас всех", - сказал он. "В Москве появился еще один дом, который не просто стоит в центре города, а отдает дань имени великого земляка - Муслима Магомедовича Магомаева", - заключил Печатников.

"Он пел сердцем для народа. Он любил народ, и народ это чувствовал и отвечал ему тем же. Его музыка и голос прекрасный проникали в сердце зрителя", - поделился художник Александр Шилов.

На открытии также присутствовали вдова Муслима Магометовича Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов, доктор Леонид Рошаль и другие ценители творчества и поклонники музыканта. Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась по адресу: Леонтьевский переулок дом 14/11.