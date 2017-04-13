Михаил Турецкий получил правительственную премию

Вице-премьер поздравила художественного руководителя коллективов "Хор Турецкого" и "Cопрано" Михаила Турецкого с 55-летием, сообщает РИА Новости. Он удостоился награды в качестве одного из создателей патриотического проекта "Праздник песни – народное караоке №1 в стране. Поёт вся страна!", аудитория которого превысила 1 миллион человек.



Хор Турецкого

Кроме прочих удостоен премии выставочный проект "Гимн России", в рамках которого впервые в музейной практике представлена более чем трёхвековая история главного музыкального символа страны, и ряд других культурных акций.

Лауреатами 2016 года также стали музыкант Юрий Башмет, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и другие деятели культуры.