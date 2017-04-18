На аукционе продадут коллекции раритетов Оперной гильдии Метрополитен

Собрание включает 90 лотов и состоит из автографов ряда композиторов, начиная от эпохи барокко до наших дней. Среди них рукопись фортепианной сонаты ля-бемоль мажор Шуберта, страница одной из кантат Баха, черновики 9-й симфонии Бетховена. Продаются также золотые очки Энрико Карузо, карманные часы Тосканини и ряд ювелирных изделий.

В апреле и мае раритеты будут выставлены на обозрение в Лондоне и Гонконге, а в июне – перед самыми торгами – в Нью-Йорке.

Оперная гильдия Метрополитен была создана в 1935 году для поддержки главной оперной сцены США. Вырученные на аукционе деньги будут направлены на развитие театра.

muzcentrum.ru