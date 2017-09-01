«Наив» отправляет Трампа в отставку

В будущем эта композиция войдёт в новый альбом Наива, который получит название Make NAIVE Great Again! («Сделать Наив Великим Снова!») и станет десятой студийной работой именитого коллектива.

Композиция была записана и сведена в московской студии «R-sound», мастеринг был сделан в Калифорнии звукорежиссером Брайаном Гарднером (Brian Gardner), известным по работе с такими мировыми звездами, как 30 Seconds To Mars, The Foo Fighters и массой других. Режиссёром видеоклипа стал Джон ДеФазио (John DeFazio), известный своими работами в качестве оператора, режиссёра и сценариста нескольких десятков голливудских короткометражек, фильмов и сериалов, таких как «Перерождение», «Мстители: Гримм», «Коп, священник, их телки и рок-звезда».

Съемки видео проходили в Лос-Анджелесе на Hollywood Boulevard и в Москве, «концертная» часть клипа была снята в столичном зале «Известия Hall» компанией All Star TV. Продакшн выполнен студией Timeline Entertainment Co, которая базируется в Лос-Анджелесе. Руководит студией старинный друг Чачи Андрей Приказчиков, ныне проживающий в США.

Примечательно, что это видео станет первым официальным клипом Наива после долгого перерыва: коллектив, завсегдатай хит-парадов, ранее регулярно выпускавший видеоклипы, не радовал ими свою аудиторию ровно 10 лет – последнее официальное видео «Мое сердце (не остановилось)» вышло на экраны в 2007 году.

Группа Наив уверена, что повестка сегодняшнего дня требует от них «возвращения к корням. «Мы выросли из московского панк-андеграунда 90-х годов прошлого века, и теперь приходит пора вернуться к тому, с чего начинали».

«Последние несколько лет я провожу немало времени в США, – делится подробностями лидер и вокалист Наива Александр (Чача) Иванов. – И поневоле являюсь свидетелем процессов, происходящих в этой стране. Новость об участии Дональда Трампа в выборах и его дальнейшая победа были встречены мной крайне негативно, я даже участвовал в протестных демонстрациях в Вашингтоне. Эти и все последующие события сподвигли меня к тому, чтобы не оставаться в стороне и высказаться о них в новой песне».