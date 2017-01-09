Настя Стоцкая перестала скрывать беременность

Правда, о предстоящем радостном событии звезда пока предпочитает не распространяться. И до последнего времени будущая мама выбирала такие ракурсы для фотографий, предназначенных к публикации в микроблоге, чтобы разглядеть ее изменившиеся формы было невозможно.

И вот наконец-то, Анастасия решила рассекретиться. Последний снимок певицы не оставляет никаких сомнений в ее предстоящем скором материнстве, пишет Starhit. Молодая женщина позирует в профиль, а как известно, именно этот ракурс подчеркивает изменившиеся формы будущих мам. И даже объемное трикотажное платье не смогло скрыть округлившегося животика знаменитости.



Анастасия Стоцкая

Правда, от комментариев Анастасия Стоцкая вновь воздерживается, рассказав, что фото было сделано за кулисами мюзикла «Золушка», который певица посетила вместе с сыном Сашей.