Анастасию Стоцкую уволили из мюзикла

Но недавно ее попросили покинуть труппу.

«Настя играет в мюзикле «Летучий корабль», − рассказывает «СтарХиту» Игорь, друг певицы. – она исполняет роль царевны Забавы. Когда коллеги узнали о ее беременности − порадовались. Но прогоны никто не отменял. Тем более они стали еще жестче, впереди гастроли в столице и Сочи. У Стоцкой уже виден животик, работа стала ей даваться тяжелее. И по сценарию героиня у нас стройненькая, а Настя уже начинает прибавлять в весе».



Анастасия Стоцкая

«Поэтому и хореографические движения выполняет медленно, иногда из-за плохого самочувствия может не приехать на прогон. Пару раз чуть не дошло до срыва финальных репетиций. В общем, певицу вызвали на ковер к худруку и мягко попросили уйти в декрет. Конечно, представить вместо Насти кого-то сложно. Но в первую очередь нужно думать о мюзикле и здоровье будущего ребенка», - поделился Игорь.

Как рассказывал создатель и хореограф мюзикла Егор Дружинин, классический мультфильм о Водяном и Забаве был дополнен новыми персонажами. Героями постановки стали жабы, русалки, принцы, охранники и даже человек-пирожок. В современной версии артисты поют песни в разных стилях: от рок-н-ролла до джаза.