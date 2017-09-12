«Пеппи Длинныйчулок» возвращается на сцену с премией Москвы

В сентябре театр получил за мюзикл по одноименной сказке Астрид Лингрен премию города Москвы 2017 года в области литературы и искусства в номинации «Произведения для детей и юношества», которая присуждается за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное признание.



Кадр мюзикла

Теперь всего на один день знаменитая постановка возвращается на столичную сцену — показы пройдут в театре «Русская песня» 1 октября в 13:00 и 17:00. Любимые многими поколениями песни прозвучат в сопровождении Президентского оркестра РФ.

— Я очень рад и горд, что спектакль нашего театра, а самое главное, работа актеров и сотрудников театра, получили такую высокую оценку, — говорит художественный руководитель Театра юного актера Александр Федоров. — Очень важно, что премию такого масштаба впервые получает спектакль, в котором играют дети. Эту премию мы рассматриваем не только как оценку нашего общего труда, но и как внимание к детскому театральному творчеству, и детскому творчеству вообще. Мы смотрим вперед в будущее.