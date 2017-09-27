Красовицкий примет участие в мюзикле про Дракулу

«Я в данный момент нахожусь в процессе подготовки к участию в этом ледовом мюзикле. Я должен спеть одну песню. Мой герой – Ренфилд. Тот самый, сумасшедший, которого гениально сыграл в фильме «Дракула Брема Стокера» Том Уэйтс, тот самый сошедший с ума поклонник графа «Дракулы». Вот я его играю, за него пою одну авторскую песню, написанную композитором, который, собственно, весь этот мюзикл и придумал. Посмотрим, я еще её не записывал, но уже слышал. Она очень экспрессивная, энергичная. Для нее нужен не столько вокал, сколько нужна правильная энергетическая подача. Ну, посмотрим, где-то в середине октября мы договорились со студией. Когда у меня, наконец, освободится от гастролей хоть один день, все запишем. А там уже, если, опять же, сойдутся даты, то я её вживую спою в этом мюзикле в Москве и в Питере. Но это пока не ясно», - рассказал НСН артист.



Александр Красовицкий

Показы ледового мюзикла «Дракула. История вечной любви» состоится 21 октября в Москве и 29 октября в Санкт-Петербурге.