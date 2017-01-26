Nickelback готовит новый альбом

Последним релизом основанного в 1995 году коллектива во главе с вокалистом/гитаристом Чадом Крёгером стал альбом 2014 года «No Fixed Address».



Nickelback

Подтвердилась информация о подписании группой нового звукозаписывающего контракта с лейблом BMG/Warner Music Group; выпуском предыдущего альбома занимался Republic/Universal Music Group. «Мы гордимся новым партнёрством с глобальной командой BMG и с нетерпением ждём возможности издать новую музыку для наших фэнов», — заявила группа. Приближённый к Nickelback источник заявил, что «в настоящий момент группа находится в студии и работает над материалом для своего нового полноформатного альбома», пишет Specialradio. Более подробный анонс планируется 1 февраля.