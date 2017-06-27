Никита Пресняков назначил дату свадьбы

Пара узаконит отношения 27 июля этого года.



Никита Пресняков и Алена Краснова

«Это, безусловно, будет важный для нас день, – поделился со «СтарХитом» Никита Пресняков. – С нетерпением ждем, ведь все, что сейчас происходит, впервые. Теперь мы официально жених и невеста. Приблизились еще на один шаг к свадьбе, скоро станем настоящей семьей. Конечно, сейчас мы много времени уделяем подготовке – обещаем немало сюрпризов для гостей. Нам помогают родители и свадебное агентство Domm Wedding».

Свадьба пары пройдет в подмосковном коттеджном поселке – с выездной регистрацией на свежем воздухе. Декоратор Лидия Симонова и ее компания Lid’s Eventhouse воплотят в реальность самые смелые мечты молодоженов, а имиджмейкером события станет звездный дизайнер Джемал Махмудов.

Торт, который появится в один из кульминационных моментов торжества, для пары создает известный кондитер Ренат Агзамов. Гостями мероприятия будут около 200 человек – родственники и самые близкие Никиты, Алены и их семей. Из Юрмалы поздравить старшего внука приедет бабушка Алла Пугачева, которая проводит на Балтийском побережье лето с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Многие друзья Никиты также специально прибудут в столицу из Америки, где Пресняков несколько лет жил и учился в Нью-Йоркской академии. А еще перед свадьбой запланированы шумные девичник и мальчишник.

Никита Пресняков и Алена Краснова пребывают в радостном предвкушении предстоящего события. Оба очень счастливы, что решились на этот шаг. Влюбленные регулярно делятся с поклонниками подробностями совместной жизни – общими праздниками, записями из путешествий и репетиций.