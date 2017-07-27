Внук Аллы Пугачевой женился

На этой свадьбе собралась львиная доля российского шоу-бизнеса. Алла Пугачева, например, готовилась к свадьбе старшего внука, словно сама собиралась под венец. Примадонна в очередной раз похудела, приобрела мягкий балтийский загар во время отдыха в Юрмале.

Накануне Никита и Алена устроили мальчишник и девичник соответственно, будущие молодожены позвали близких друзей и подруг на свои вечеринки. Сегодня утром к бракосочетанию готовились тоже по отдельности, правда, в одном и том же отеле в центре Москвы, пишут "7 Дней".



Никита Пресняков и Алена Краснова

На торжество после регистрации в ЗАГСе приглашены более 150 гостей. За одним столом встретятся знаменитые бабушки-дедушки Никиты, его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков со своими нынешними спутниками жизни, Дени Байсаров и Клава Земцова — родные брат и сестра жениха, а также Гарри и Лиза Галкины — его дядя и тетя.