Нужен ли «Турандот» счастливый конец?

Эта постановка очень важна для театра по нескольким причинам. Во-первых, это первое пуччиниевское произведение, появившееся в репертуаре «Геликона». Влюбленный в музыку великого итальянского композитора, Дмитрий Бертман давно выбрал его «Турандот» для дебюта в театре. Но смог осуществить ее постановку только теперь, когда театр вернулся в историческое здание на Большой Никитской после реконструкции, и где появился зал «Стравинский», более чем подходящий для сложной и многоплановой оперы Пуччини.

Во-вторых, премьера готовилась в рамках крупнейшего за всю историю «Геликона» интернационального проекта «Евразийская опера». Над спектаклем трудилась международная команда. Художник-постановщик — известный сценограф Камелия Куу китайского происхождения. Сейчас она сотрудничает с Канадской оперной компанией и крупными оперными театрами США. Художник по свету американец Томас Хазе, оформивший постановки в оперных театрах Европы, США и мюзиклов на Бродвее. Большая удача для «Геликона», что музыкальным руководителем «Турандот» согласился стать российский дирижер Владимир Федосеев, поставивший оперы русских и зарубежных авторов в Милане, Флоренции, Вене, Цюрихе, Париже, Болонье и др.

В-третьих, Дмитрий Бертман и Владимир Федосеев создали свой спектакль, выбрав редакцию Пуччини, и закончили спектакль в том месте, где остановился композитор — на смерти Лиу. Как всем известно, Пуччини не успел завершить оперу, которую считал своим лучшим творением. Он мечтал, чтобы она была поставлена в Миланском театре «Ла Скала» под управлением великого Артуро Тосканини. Силы быстро покидали композитора. Предчувствуя, что не сможет завершить работу, Пуччини попросил, чтобы зрителям сообщили, в каком месте он остановился. Премьера его любимой «Турандот» состоялась в 1926 году. Тосканини остановил оркестр на последнем такте, написанном рукой автора, и обратился к публике: «Здесь опера заканчивается, потому что на этом месте Маэстро умер». Сцена погрузилась во мрак. Медленно опустился занавес. Зрители покидали осветившийся зал. Неожиданно раздались возгласы: «Слава Пуччини!»

Издатель Рикорди опубликовал партитуру оперы со счастливым финалом, который по просьбе Артуро Тосканини дописал Франко Альфано по черновикам автора. Впоследствии появились и другие версии, среди них итальянца Лучано Берио и китайца Хао Вэйя. Для постановщиков геликоновского спектакля дирижера Владимира Федосеева и режиссера Дмитрия Бертмана «Турандот» Пуччини не красивая сказочка, в которой героиня Карла Гоцци насмешливая и игривая принцесса, действительно полюбила красавца принца Калафа, и в стране наступили мир и счастливая жизнь. Опера Пуччини «Турандот» — настоящая кровавая драма, где Турандот, ненавидящая мужчин, никогда не будет принадлежать им, тем более чужестранцам. Таков сюжет последнего сочинения Пуччини и в соответствии с ним выстраивается композитором музыкальная драматургия.

В опере главенствуют «ледяная» тема самой Турандот и мрачная тяжелая атмосфера массовых народных сцен. Музыка полна экзотических тембров и диссонантных созвучий, которые погружены в обстановку непостижимой жестокости. Четко выделяются и другие темы, которые постепенно видоизменяются, приближаясь к трагической развязке. Комическая тема трех министров превращается в циничную, а порой и драматическую. Лирико-романтическая рабыни Лиу, прославляющей любовь, во второй арии окрашивается трагическими красками. Героическая тема принца Калафа, особенно его знаменитая ария « Nessun dorma», не приносит ответной желанной любви. В этом направлении и раскрывает оркестр театра под управлением Владимира Федосеева сложнейшую партитуру композитора, четко соблюдая баланс звучания оркестра, хора и солистов.

На сцене полукруглая стена, напоминающая Великую китайскую стену, с несколькими входами-арками. Есть еще и различные плоскости, которые мгновенно появляются и исчезают, образуя необходимые места действия в пределах этой стены. Художница Камелия Куу внесла ориентальный колорит и в сценические элементы декораций и костюмы персонажей, при этом тонко обыграв связь между древней китайской легендой о жестокой принцессе, безжалостно убивающей влюбленных в нее принцев, не отгадавших выбранные ею загадки, и последней оперой Пуччини. Художник по свету в основном погружает место действия в полумрак, еще больше нагнетая обстановку безысходности.

Режиссер Дмитрий Бертман четко и обоснованно выстраивает спектакль в соответствии с партитурой Пуччини (я имею в виду тот материал, который успел написать композитор) и ее трактовкой дирижера. В нем титульная партия героиня как бы раздваивается. Одна Принцесса в исполнении танцовщицы Ксении Лисянской, образ которой абсолютно точной пластикой решает хореограф Эдвальд Смирнов. Она изящна и обольстительна, появляется часто и во многих местах, причем именно ее фигура значительно ярче освещается Томасом Хазе. Для влюбленных мужчин это мечта, грёза, без которой они не представляют своей жизни. Охваченные настоящей магией, они не задумываются о том, что перед ними внешняя завлекательная оболочка, вне которой пустота и смерть. Вторая героиня Турандот — это ее отвратительная сущность. Увидеть ее можно редко и в основном в темноте. Зато хорошо слышен ее «ледяной» голос, наполненный угрозами.

«Турандот» «Геликона» — очень цельный спектакль в смысле единого замысла, который воплотили режиссер, дирижер, художники, хореограф и, конечно же, хормейстер Евгений Ильин. Вообще же негласно считается, что среди московских театральных хоров коллектив «Геликона» лучший: идеально поющий, причем стилистически безупречно, прекрасно двигающийся, отлично танцующий и обладающий яркими актерским талантом. В «Турандот» много хоровых сцен, различных по психологическому состоянию и эмоциональному накалу, быстрой смене самых противоположных настроений. Народ может умолять Калафа отказаться от загадок, ведь все устали от казней неудачливых принцев. Может быть и жестоким, требуя от рабыни Лиу, чтобы она назвала имя принца, который отгадал загадки Турандот. В то же время жители Пекина искренне оплакивает смерть той же рабыни, покончившей с собой во имя любви. Каждому состоянию хора веришь.

В основном был сильный исполнительский состав, с которым, чувствуется, много работали режиссер, дирижер и хореографа. Очень выразительными и разноплановыми получились три министра: великий советник Пинг — Дмитрий Янковский, великий повар Понг — Виталий Фомин и великий прорицатель Панг — Иван Волков. Они то печалятся о горькой участи Китая, не знающего покоя из-за Турандот, то горюют о своей тяжелой доле, то уговаривают Калафа отказаться от загадок Турандот и найти другую невесту. Несчастным, страдающим рисует бас Александр Киселев старого отца Калафа, свергнутого татарского царя Тимура. В начале спектакля вокально слабей оказалась Юлия Щербакова в роли рабыни Лиу. Во всяком случае, у нее совсем не получилась первая ария Лиу. Но актерски певица была везде убедительна. Лиу вместе с Тимуром приходит в Пекин, где они встречаются с Калафом. С тех пор она превращается в преданную няньку для Тимура и верную рабыню для Калафа. Хрупкая и нежная она решительна и тверда в своем решении. Чтобы под пытками не выдать имя любимого ею принца, Лиу закалывается. К счастью, Юлия Щербакова замечательно спела вторую предсмертную арию своей героини, став победительницей в поединке с жестокой Турандот, не признающей священное чувство — любовь.

Центром постановки стали Елена Михайленко — Турандот и Виталий Серебряков — Калаф. У обоих точно подходящие голоса для этих партий. У Елены Михайленко красивое крепкое драматическое сопрано, которое она награждает «холодным» тембром. У Серебрякова настоящий необходимый для партии Калафа драматический тенор. Но пока еще не без проблем, но с большой надеждой, что вокальные недостатки уйдут. Кроме того у певца достаточно темперамента и актерской свободы на сцене.

Вот стоят эти два сильных героя друг против друга. Лиу погибла, нет и принцессы-обольстительницы. По мере отгадывания Калафом загадок она теряла свою силу, потом осталась от ее фигуры только сброшенная измятая оболочка, которая тоже исчезла. Что же дальше? Ведь музыка, написанная Пуччини, кончается. А далее — краткий финал, который находит Дмитрий Бертман, логично вытекающий из всей предыдущей музыкальной драматургии оперы. Спектакль завершают Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев и двое певцов Виталий Серебряков и Елена Михайленко, уже не поющих, а только выразительно сыгравших «несчастливый финал».

Загадки отгаданы. Лиу умирает, не назвав имени принца. Ночь близится к концу. Калаф уверенно подходит к Турандот с надеждой, что после поцелуя всходящее солнце осветит Пекин. Влюбленного юношу встречают жестокое выражение лица и сверкающие звериной злобой глаза Турандот. Калаф в ужасе от нее отступает. Темнота сгущается. Музыки больше нет. Занавес закрывается. Какие-то секунды зрители потрясенные молчат, а потом раздается долго несмолкающий гром аплодисментов.

Так может быть и не нужен опере «Турандот» счастливый конец? А может быть Пуччини просто не смог его дописать, так как все музыкальное развитие его любимого детища шло только к трагическому финалу? И постановщики «Геликона», обратившись к редакции Пуччини и остановившись вместе с композитором на смерти Лиу, оказались правы?

Елизавета ДЮКИНА