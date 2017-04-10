Ольга Дзусова - «Патетика»/«Триптих»

Ольга Дзусова, 2017.

Жанр: электроника, эстрада, бардовская музыка.

Это одиннадцатый альбом замечательной инди-певицы. Кто б знал, что такое с ней может приключиться, особенно после предыдущего искреннего мини-шедевра «Неофит». Возможно, дело в воцерковлении, это для неофитов дело болезненное, и с шлейфом неоднозначных последствий. Первый альбом «Патетика» состоит из 15 треков с текстами некой Аллы Кобзевой. Они все не то, что пафосные, но именно телепропагандонски-фальшивые.

Ну в какие это ворота? «В гармонии семьи - гармония любви… Священный мир семьи мы счастием зовем» («Гармония любви»). «Берегите детство радостью надежды» («Берегите детство»). «Есть у каждого своя река, это Родины твоей рука» («Реки»). И т. д. и т. п. Это не просто чудовищная графомания, это фейк, фальшивка. И вот все это Дзусова не только поет, но и пишет мелодии на них — такие же пластмассовые. А самое жуткое, что и аранжировки тут такие же — пластмассовые, из низкокачественных семплов, сугубо компьютерные.

Нет, не такого ждали от Дзусовой. Не сельповского пересказа телепрограммы «Время». Но так уж получилось. Давайте же найдем между фриковыми восклицаниями «И Боже, как она красива, твоя Россия, вся Россия!» или гимном ментам «В полиции служить значит честью дорожить» (о чем это вообще у нас? / о врачах примерно такая же благоглупость) хоть что-то вменяемое. Оно есть. И так, что бы тут не смог спеть парикмахер Сергей Зверев? Нет, графоманские тексты безнадежны, их все до единого смог бы спеть Зверев. А вот с музыкальной точки зрения (и даже за вычетом пожелания оторвать руки аранжировщику) находится только один трек «Ключ знаний», где Ольга демонстрирует весь свой вокальный диапазон, и лишь в поп-фанке показывает весь свой потенциал (лишь бы не обращать внимания на недоумный текст!).

Куда лучшее впечатление оставляет мини-альбом «Триптих». Молитвенная форма и отсылка к лучшей духовной музыке ставят эти треки в определенный контекст. И искренность певицы тут наконец-то заметна. Вклад в достижения Рахманинова или Чеснокова невелик, но есть та музыкантская правда, с которой хотя бы можно соглашаться или нет.

В целом, Ольга Дзусова в своих духовных поисках выпустила не самый убедительный альбом, даже максимально неудачный. Жалкие аранжировки, отказ от своих собственных вокальных достижений, графоманские тексты, - это не красит культовую певицу. Возможно, тут дело в переходном периоде. В самом деле, православное музсообщество нуждается в талантливых песнях, и особенно в одаренных проводниках своих идей. Ставка была сделана на иеромонаха Фотия (шоу «Голос»), но он не слишком преуспел в собственных песнях. Дзусова могла бы помочь, но сделала ставку на фейки. Стоит искать новые пути-дорожки.

Оценка: 5 из 10

Гуру КЕН