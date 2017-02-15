Опубликовано архивное видео «Короля и Шута»

Очередным подарком поклонникам стала публикация съёмок акустического исполнения одной из известнейших песен команды.

Александр Балунов опубликовал видео акустического исполнения песни «Ели мясо мужики». Видео взято из архива Дмитрия Журавлева. Обработкой изображения занимался Дмитрий Быстрицкий.

Сама съёмка состоялась в 1996 году. На видео присутствуют оба фронтмена группы «Король и Шут» – Михаил Горшенев и Андрей Князев.

Песня «Ели мясо мужики» так и не вошла ни в один студийный альбом коллектива, отмечает "Репродуктор". Музыканты рассчитывали включить трек в пластинку «Герои и злодеи», однако это не понравилось издателю одноимённого концертного альбома. Чтобы не нарушать условия контракта, команды отказалась от первоначально затеи.

Впрочем, в студии песня все же была записана. Этот вариант исполнения использован в качестве аудио-дорожки одноимённого видеоклипа.