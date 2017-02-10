Отец Цоя считает бессмысленным снимать фильм о детстве сына

По замыслу автора картины, в ней будут раскрыты редкие факты биографии легендарного музыканта, который уже на протяжении стольких лет продолжает волновать умы и сердца как поклонников рок-музыки того периода, так и молодежь. Для создания киноленты Серебренников выбрал период жизни Цоя с конца 70-х по 80-е годы, когда происходило только начало становления музыканта, и он только собирался выпустить свой первый альбом.

Отец музыканта Роберт Цой в беседе с НСН признался, что был весьма удивлен выбором режиссера, поскольку 70-е годы пришлись на детство Виктора Цоя. По его мнению, наиболее интересным для поклонников мог бы стать период последующего десятилетия, когда его сын активно занимался творчеством. «Не совсем понимаю, почему его [Кирилла Серебренникова] заинтересовал именно этот период. Творческий период Виктора пришелся на 80-е - 90-е годы. Да, эти десять лет он более-менее творил. А до этого было просто детство. Я считаю, что бессмысленно снимать такой фильм. Или это СМИ ошиблись с периодом, который режиссер хочет показать», — заявил Роберт Цой.

По его мнению, даже в конце 70-х у Виктора Цоя не было серьёзных событий, которые бы стоило широко освещать в картине.

«Да, 18 лет ему [Виктору] было в 80-м - 81-м году. Тогда он еще только-только начинал, еще не было даже никакого альбома», — заметил отец музыканта.

В завершение беседы Роберт Цой признался, что к нему никто из авторов идеи фильма не обращался. Поэтому собеседник НСН выразил глубокое сомнение, что сообщения о готовящемся к запуску проекте являются правдивыми.

«Нет, ко мне Серебренников не обращался. Я вообще сомневаюсь во всем этом. Тем более что какой-то художественный фильм... Это что же — и артиста какого-то на его роль искать будут? Ладно, поживем — увидим», — заключил Роберт Цой. Несмотря на сомнения отца музыканта, стало известно, что для фильма уже написан сценарий, авторами которого стали Михаил и Лили Идовы. Съемки картины запланированы на август этого года, их режиссер намерен провести в Санкт-Петербурге. Окончательное название фильма пока не известно, однако на экранах он должен появиться уже осенью 2018 года. Один из сценаристов в интервью ТАСС рассказал, что в целом картина будет не совсем о Цое, скорее о жизни ленинградского подростка той эпохи.