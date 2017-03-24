Patti Smith купила дом детства Рембо

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Architectural Digest.

Здание расположено в городке Рош на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией. Оно представляет собой восстановленный дом детства Рембо. Именно там 19-летний поэт сочинил свою самую известную работу «Одно лето в аду».



Патти Смит

В последние несколько десятилетий строение, ставшее популярной достопримечательностью для поклонников Рембо, начало разваливаться. Реконструкцией дома занялись в том числе фанаты поэта Жаклин Краненвиттер и Поль Боенс.

Теперь в ситуацию вмешалась Смит, увлекающаяся творчеством поэта с юности. Недавно она подписала документы о покупке здания. Уплаченная ею сумма не раскрывается.