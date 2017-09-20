Patti Smith получит премию имени Джона Леннона

Церемония вручения пройдет 1 декабря в Нью-Йорке. Во время шоу Смит исполнит свои любимые песни Леннона и Битлз, пишет Beatles.ru со ссылкой на Rolling Stone.



Патти Смит

Другие участники мероприятия споют все треки с Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band в честь 50-летия альбома.

Как заявила Йоко Оно, Смит входит в число поистине великих и важных артистов своего поколения. По словам художницы, творчество и общественная деятельность Патти послужили вдохновением для миллионов человек.

Патти – четвертый обладатель премии имени Леннона. Предыдущие лауреаты – музыкант Донован, писательница Ив Энслер, фотограф Боб Груэн.