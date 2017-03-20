Переиздано три альбома «Черного Лукича»

Релизы уже поступили в продажу, пишет Репродуктор. Музыкальное издательство «Выргород» подготовило переиздание альбома «Ледяные каблуки». Эта запись была сделана в первой половине 1995 года в Тюмени проектом «Лукич и Лукоморье». Сам Вадим считал эту работу одной из наиболее «мощных».

Новое издание альбома «Ледяные каблуки» включает в себя шесть бонус-треков. Перед выпуском оригинальный материал прошёл процедуру реставрации и ремастеринга. Издание вышло в формате шестиполосного диджипака с глянцевой ламинацией.

Также издательство «Выргород» совместно с независимым лейблом Bull Terrier Records выпустило на одном диске два студийных альбома Чёрного Лукича. Это – записи 1994 и 1995 года. Речь идёт об альбомах «Отцы яблок» и «Слепой дождик».

Издание выпущено в формате шестиполосного диджипака с глянцевой ламинацией. Также в продажу поступило ограниченное количество копий тестового тиража. Однако этот релиз уже успел стать раритетом.

Музыкант скоропостижно скончался 19 ноября 2012 года.