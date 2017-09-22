Pet Shop Boys ограбили в Рио-де-Жанейро

Музыкант частично опроверг информацию, распространенную ранее СМИ, пишет ТАСС.

"Если вы прочли драматические рассказы прессы о том, как на нас напали с ножом в Рио-де-Жанейро, должен сказать, что у меня всего лишь обчистили карманы и я лишился своего iPhone. В остальном мне понравилось в Бразилии", - написал Тэннант в Twitter.



Pet Shop Boys

Ранее газета Globo сообщила, что вооруженные ножом преступники ограбили вокалистов в самом популярном туристическом районе Рио-де-Жанейро - на набережной Копакабана. Злоумышленники якобы окружили участников дуэта и, угрожая расправой, отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Музыканты вернулись в отель, расположенный на той же набережной, и с тех пор не выходили на улицу без сопровождения охранников. Писать заявление в полицию они не стали.

В Рио-де-Жанейро вокалисты Pet Shop Boys приезжали для участия в масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio. Он проходит в городе с 15 по 17 и с 21 по 27 сентября.