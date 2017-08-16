Последний прижизненный портрет Шаляпина выставлен в Кисловодске

Как сообщили ТАСС в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина", это главный экспонат открывшейся здесь выставки из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

"Картина впервые покинула музей Санкт-Петербурга… Эта работа считается одним из лучших последних изображений Федора Ивановича, созданных в эмиграции", - сказала старший научный сотрудник музея Елена Федосова.

При написании портрета Шухаев использовал довольно редкий композиционный прием "голова крупным планом", что позволило художнику акцентировать внимание исключительно на лице певца и донести до зрителя его внутреннее душевное состояние. На выставке также представлены художественные работы самого певца - дружеские шаржи. Выставка будет работать до середины октября.