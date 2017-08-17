Пожарные купят у Prodigy песню Firestarter

Средства от дальнейшей реализации данной композиции пойдут на восстановление и ликвидацию ЧС при пожарах.

По словам директора компании «ИСП» Сергея Лекторовича, песня подогревает у россиян интерес к пожарам: «Главный герой песни называет себя источником проблем и самоидентифицируется как firestarter — зачинщик пожара. Этот момент молодежь воспринимает как призыв к действию, а потому весь трек можно ставить в один ряд с пожароопасными ситуациями, особенно летом, которое наконец-то наступило в средней полосе России».

По предварительным оценкам, исключение трека из концертной программы Prodigy может привести к финансовым потерям в несколько сотен тысяч долларов. Тем не менее, предложение о выкупе лицензии составлено таким образом, чтобы покрыть все будущие убытки группы. "ИСП" предложила 500 тыс долл за выкуп прав и недопустимость исполнения данной песни.

В мае 2017 завершился российский тур группы «Продиджи» по городам Уфа, Краснодар, Воронеж, Пермь, где благодаря холодной дождливой погоде увеличения пожароопасной обстановки зафиксировано не было. Группа исполняет песню «Firestarter» с 1996 года.