«Путешествие в Реймс» в Большом театре, или Торжество вокала

Август 1824 года. В Париж триумфально прибывает итальянский композитор Джоаккино Россини. Ему еще нет 33-х лет, а он уже автор 34 опер, созданных всего за 14 лет, каждая из которых делала его знаменитым. Россини были вручены ключи от парижского «Театра Итальен». Он стал его музыкальным директором. По контракту, переданному Россини французским послом от имени Людовика XVIII, он должен был не только возобновлять свои прежние оперы, но и писать новые. И тут неожиданно возник повод для появления «свежего» опуса Россини. Скончался Людовик XVIII, и Франция стала готовиться к вступлению на престол нового монарха Карла Х. Торжественная церемония должна была состояться в Реймском соборе в мае 1825 года, традиционном месте коронации французских королей. Требовалось и соответствующее событию музыкальное оформление.

Россини начал над ним работать. Из-под его пера появилась опера-кантата «Путешествие в Реймс» на либретто режиссера и штатного либреттиста «Театра Итальен» Луиджи Балокки по мотивам романа Жермена де Сталь «Коринна, или Италия». В гостинице «Золотая лилия» курортного городка недалеко от Реймса поселились знатные господа из разных стран Европы. Они намерены отправиться на торжественную церемонию коронации Карла Х Французского. Что же происходит дальше? Решительно ничего. Никуда посетители не уезжают, а ожидая кареты, которые доставили бы их в Реймс, ссорятся между собой и мирятся, влюбляются и флиртуют. Все они колоритные и забавные персонажи, которые попадают в различные комические ситуации. Наконец выясняется, что нет ни одной лошади, и поездку на коронацию придется отменить. Господа встревожены. Но тут появляется хозяйка отеля мадам Кортезе и читает письмо от мужа, который сообщает, что тех, кто не сможет попасть в Реймс, ждут пышные торжества в Париже. Графиня де Фольвиль приглашает всех воспользоваться ее гостеприимством в столице. Пока же они решают в отеле почтить нового монарха гимнами. Каждый должен исполнить произведение в духе своей страны.



Мадам Кортезе - Анастасия Калагина, Коринна - Ольга Селиверстова, Дон Профондо - Джованни Фурланетто, Шевалье Бельфьоре - Алексей Неклюдов, Графиня де Фольвиль - Светлана Москаленко, Граф Либенскоф - Джон Осборн, Дон Луиджино - Тарас Присяжнюк и маэстро Туган Сохиев. Фото Павла Рычкова/ Большой театр

На премьере в мае 1825 года «Путешествие в Реймс» успеха не имело. Россини забрал партитуру, часть материала он использовал в другой своей опере «Граф Ори». О «Путешествии в Реймс» все забыли более чем на 150 лет. В 1977 году в библиотеке консерватории Св. Цецилии в Риме были обнаружены новые фрагменты, неизвестные по «Графу Ори». В Пезаро, где родился композитор, при поддержке «Общества Россини» музыковеды Дж. Джонсон и Ф. Гассетт восстановили и опубликовали партитуру оперы. Спустя семь лет «Путешествие в Реймс» предстало в Пезаро на Фестивале Россини. С тех пор в Европе было осуществлено много интересных постановок оперы, а в России появилось только две. В 2005 году Мариинский театр поставил «Путешествие в Реймс», дирижировал Валерий Гергиев, а французский режиссер Ален Маратра получил за нее «Золотую маску». Затем в Москве Десятая Международная школа вокального мастерства закрылась концертным вариантом «Путешествия в Реймс» с участием молодых певцов, участников Школы.

Ныне, к счастью, этот музыкальный шедевр Россини вернулся в Москву, теперь уже на Историческую сцену Большого театра. Инициатором этого возвращения стал музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев, который не понаслышке знает оперу, он дирижировал спектаклем Мариинского театра.



Маэстро Туган Сохиев и Шевалье Бельфьоре - Алексей Неклюдов. Фото Дамира Юсупова/ Большой театр

Да, в опере нет сюжета. Но в ней столько прекрасной музыки, потрясающих разнообразнейших ансамблей, создающих музыкальную драматургию, необходимую любой опере, столько характеров и музыкальных находок, отличающихся свежестью звучания, замечательное сочетание драматического и комического, что скучать от однообразия и повторности не приходится. Закрыта оркестровая яма, на ней расположился нехитрое оформление: чемоданы и сундуки, ведь герои собрались путешествовать. Они никому не мешают, а наоборот создают нужную атмосферу. Тут же удобные сиденья, хотя можно посидеть и на чемоданах. За этим игровым пространством оркестр, а за ним хор (хормейстер Валерий Борисов). Режиссура Алексея Франдетти не навязчива. Он человек музыкальный, знающий и любящий классическую оперную музыку, умело разводит мизансцены и самое главное, помогает певцам создать точные индивидуальные характеры героев «Путешествия».

Главным же ведущим этого «Путешествия», безусловно, является Туган Сохиев. Проведена колоссальная работа с оркестром, хором и певцами. Чувствуется, что и Франдетти при этом присутствовал, иначе его режиссура не сливалась бы с музыкой. Установлен абсолютно точный баланс звучания оркестра, хора и певцов. Выверены и тщательнейшим образом проработаны все разнообразные ансамбли, а их масса. Наверное, это самая ансамблевая опера Россини. Особенно впечатляет Gran Pezzo Cоncertato для четырнадцати голосов. Надо отметить и отличную работу концертмейстеров Сергея Константинова и Елены Киселевой во главе с ответственным концертмейстером Ларисой Скворцовой-Геворгизовой. Она же успешно исполняет и партию на клавесине.



Дон Пруденцио - Петр Мигунов, Модестина - Василиса Бержанская, Лорд Сидней - Давид Менендес, Дон Альваро - Игорь Головатенко, Мелибея - Марианна Пиццолато, Мадам Кортезе - Анастасия Калагина, Дон Профондо - Джованни Фурланетто, Шевалье Бельфьоре - Алексей Неклюдов, Коринна - Ольга Селиверстова, Дон Луиджино - Тарас Присяжнюк, Граф Либенскоф - Джон Осборн, Барон Тромбонок - Андрий Гонюков, Делия - Евгения Асанова. Фото Дамира Юсупова/ Большой театр

Состав певцов сборный, неплохо составленный. Здесь четыре зарубежных певца, две солистки Мариинского театра, солисты Большого и «Новой оперы», артисты Молодежной оперной программы Большого театра. В целом исполнители больших партий, а их не мало, справились и с ариями, ансамблями и актерской составляющей. Их прекрасно подавал оркестр, уверенно ведомый Туганом Сохиевым. Пожалуй, упрек можно сделать только трем исполнителям.

Менее интересными в вокальном и актерском плане были басы Андрей Гонюков (Большой театр) — барон Тромбонок, немецкий майор, и приглашенный солист Большого театра Петр Мигунов, — Дон Пруденцио, врач в отеле. Робкой и незаметной оказалась артистка Молодежной программы Евгения Асанова в роли Делии, спутницы Коринны. Двое других представителей Молодежной программы выступили более уверенно: тенор Тарас Присяжнюк ловко справлялся с тремя служебными ролями: посыльного, слуги и кузена графини де Фольвиль, а меццо-сопрано Василиса Бержанская была заметной и смешной Модестиной, горничной той же графини де Фольвиль.

Остальные певцы радовали вокально-актерским комплексом и точным соответствием выбранным для них партиям. Яркими получились образы у солисток Мариинского театра Анастасии Калагиной и Светланы Москаленко, соответственно, хозяйки отеля «Золотая лилия» мадам Кортезе, веселой и дружелюбной дамы, и сверхтемпераментной, помешанной на моде графини де Фольвиль. Как изящно она падает в обморок, узнав, что опрокинулась карета и пострадали ее наряды, и также естественно возвращается к действительности. Когда же Модестина приносит ей уцелевшую шляпу необычного фасона, графиня радуется словно ребенок любимой игрушке.

Сколько обаяния и очарования в маркизе Мелибее, польской даме, вдове итальянского генерала, убитого в день их свадьбы, в исполнении Марианны Пиццолато. Восхищают ее виртуозные рулады и легкость, с которой голос Пиццолато взлетает в верхний регистр и тут же погружается в красоту нижнего. Ее Мелибея может всерьез обидеться на влюбленного в нее вспыльчивого русского генерала графа Либенскофа (тенор Джон Осборн) за необоснованную ревность и тут же его простить, понимая, что оба они любят друг друга. Еще один искренне влюбленный и страдающий - английский полковник Лорд Сидней в исполнении Давида Менендеса. Его «страдательная» ария идет в сопровождении флейтистки Галины Эрман, замечательного музыканта. Предметом же его страданий является красавица Коринна, знаменитая римская поэтесса – импровизатор. Это изумительный дуэт голоса и флейты, когда флейтистка неотступно следует за певцом. Чем минорнее звучит бас Менендеса, тем ярче играет флейта, как бы говоря несчастному Лорду Сиднею, что все будет хорошо, есть надежда на положительный ответ!

Сколько разнообразных вокальных и актерских красок находит тенор «Новой оперы» Алексей Неклюдов, к тому же приглашенный солист Большого театра, для своего французского офицера Шевалье Бельфьоре. Энергичный, ухаживающий за всеми женщинами Бельфьоре, несмотря на то, что ему принадлежит сердце графини де Фольвиль, мечтает внести в список побежденных красавиц и Коринну. Но их встреча не увенчалась успехом — разгневанная поэтесса прогоняет любвеобильного молодого человека. Комичным получился у баса Джованни Фурланетто Дон Профондо, ученый и друг Коринны, член различных академий и фанатик-антиквар. Москвичи уже знакомы с этим итальянским басом по спектаклю «Дон Паскуале» Доницетти, где он замечательно сыграл и спел главного героя. Дон Профондо ко всем пристает с вопросами, где можно достать ту или иную антикварную редкость, и искренне недоумевает, что от него отмахиваются как от назойливой мухи. Солист Большого театра Игорь Головатенко сделал своего испанского гранда и адмирала Дона Альваро колоритной фигурой. У артиста красивый насыщенный выразительный баритон, к тому же он прекрасно двигается. Поэтому так впечатляет его испанская песня в честь нового короля Франции, к которой он прибавляет испанскую пластику.

Надо отметить и хор, который очень органичен и пластичен на протяжении всей оперы, и особенно хорош в сцене исполнения гимнов и песен в честь нового монарха и в финале спектакля.



Маэстро Сохиев, Граф Либенскоф - Джон Осборн, Мелибея - Марианна Пиццолато, Коринна - Ольга Селиверстова, Шевалье Бельфьоре - Алексей Неклюдов, Графиня де Фольвиль - Светлана Москаленко, Мадам Кортезе - Анастасия Калагина. Фото Дамира Юсупова/ Большой театр

Теперь о Коринне, знаменитой римской поэтессе- импровизаторе, у которой оказались две исполнительницы, обе солистки Большого театра, - Ольга Селиверстова и Ольга Кульчинская. В импровизациях с ними выступала арфистка Елизавета Симоненко, тоже замечательный тонкий музыкант. Селиверстова красиво спела обе импровизации, но лучше у нее получилась сцена с французским офицером Шевалье Бельфьоре, слишком настойчиво объяснявшимся ей в любви. Обаятельная и женственная Кульчинская с роскошным сопрано была не просто исполнительницей, а личностью, царившей в двух импровизациях, что и должно быть у поэтессы такого высокого ранга, какой была Коринна. В обоих же случаях опера закончилась удивительной по красоте и одухотворенности всеобщей импровизацией в честь императора Карла Х и Франции. И еще добавлю — торжеством музыки и вокала великого Джоаккино Россини.

Очень бы хотелось , чтобы «Путешествие в Реймс» звучало часто, и каждый раз с новыми исполнителями из числа талантливых артистов Молодежной оперной программы Большого театра.

Елизавета ДЮКИНА