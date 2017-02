Редкие видео Amy Winehouse появились в сети

Аккаунт «Signed Media» на популярном видеохостинге Youtube разместил пять выступлений певицы в профессиональной съемке, пишет Apelzin. На редких видео Эми исполняет свои первые хиты с дебютной джазовой пластинки «Frank» в различных версиях, отличающихся от студийных записей: «Stronger Than Me», «Fuck Me Pumps», «Mr.Magic», «Take The Box» (ремикс) и «No Greater Love». Съемка датируется 29 сентября 2004 года, в тот день Эми Уайнхаус выступила на сцене «Tränenpalast» в Берлине, Германия. Как заметили обрадованные неожиданным подарком фанаты певицы, Эми на видео выглядит совсем юной, полной сил и здоровья. Такой она была в самом начале своего творческого пути с альбомом «Frank» (вышел в 2003 году – прим.ред) до получения пяти статуэток «Грэмми», замужества за Блейком Сивилом, из-за которого Эми пристрастилась к наркотикам и алкоголю.