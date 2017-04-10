Ricky Martin станет бойфрендом Джанни Версаче

По предварительным данным, певец появится в третьем сезоне сериала. Мартин исполнит роль стилиста Антонио Д'Амико, спутника модельера Джанни Версаче, сообщает Газета.ru со ссылкой на Just Jared.
Партнерами Мартина станут Эдгар Рамирес, Даррен Крисс и Пенелопа Крус.
«Американская история преступлений» — криминальный сериал-антология, основанный на реальных событиях. Первый сезон представляет дело об убийстве, совершенном Джеем Симпсоном, второй будет сосредоточен на последствиях урагана Катрина, третий — на убийстве Джанни Версаче.
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