Ringo Starr выпустил Give More Love

Ринго Старр выпустил новый студийный альбом «Give More Love». Альбом доступен на всех цифровых площадках. РокНовостиРанее Ринго Старр представил сингл We're on the Road Again, которая вошла в альбом Give Me Love. В записи сингла принял участие Пол Маккартни. Как сообщалось ранее, альбом будет также выпущен на виниле через неделю после цифрового релиза. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4673520'>Give More Love</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/37700'>Ringo Starr</a> на Яндекс.МузыкеБыстрый поиск: Ringo Starr Добавить комментарий
Комменты