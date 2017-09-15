Ringo Starr выпустил Give More Love

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Ринго Старр выпустил новый студийный альбом «Give More Love». Альбом доступен на всех цифровых площадках.

Ранее Ринго Старр представил сингл We're on the Road Again, которая вошла в альбом Give Me Love. В записи сингла принял участие Пол Маккартни.

Как сообщалось ранее, альбом будет также выпущен на виниле через неделю после цифрового релиза.

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