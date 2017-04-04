Родственница Владимира Левкина погибла во время теракта

"Эту куклу сделала моя двоюродная тётя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт- Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником.В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас," - написала супруга певца в соцсети.

Ирина Медянцева занималась творчеством и была известна в художественной среде как создатель милых кукол. Она скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.