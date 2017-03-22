Руководство Евровидения глубоко разочаровано запретом Украины

Приводим полностью официальное заявление EBU:

«Европейский вещательный союз подтверждает, что украинские власти выдали запрет на поездку российского артиста, выбранного для конкурса «Евровидение», Юлии Самойловой, так как она является нарушителем законодательства Украины, посещая Крым для выступлений.

Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы в этом решении, как мы считаем, оно идет вразрез как с духом Конкурса, так и с понятием инклюзивности, которая лежит в основе его ценностей.

Мы будем продолжать диалог с украинскими властями с целью обеспечения того, чтобы все артисты смогли выступить на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае».



Юлия Самойлова

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице Евровидения Юлии Самойловой.

Кроме того, участницу "Евровидения" от Армении Арцвик Арутюнян СБУ проверяет на предмет нарушения того же законодательства Украины.