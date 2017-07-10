Сергей Жуков обвенчается с женой

«Долго шли к важному решению, – признается «СтарХиту» Регина. – Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время».



Сергей Жуков и Регина Бурд

Таинство проведет батюшка храма «Большое Вознесение» у Никитских ворот – того самого, в котором клятвы вечной любви и верности давали поэт Александр Пушкин и его супруга Наталья Гончарова.

Перед венчанием Жуковым предстоит придерживаться трехдневного поста. Впрочем, подобное не станет проблемой, особенно для Сергея, который в последние месяцы ограничивает себя в еде, благодаря чему потерял уже 24 килограмма. А накануне церемонии супруги причастятся и исповедуются. Это, как признается Регина, им не в новинку, ведь каждые выходные она с детьми – 8-летней Никой, 7-летним Энджелом и двухгодовалым Мироном – посещает храм, где проходит все эти обряды.