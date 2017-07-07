Сергей Жуков посвятил клип любимой женщине

Сергей Жуков: Давно ли вы смотрели на свою жену? Нет, не просто смотрели, как она готовит или приходит с работы, а восхищенными глазами, глазами в которых горит огонек страсти и желания? Давно ли вы смотрели на нее, как в тот первый раз, при первой вашей встрече?

Когда вы в последний раз совершали глупости ради нее? Когда, на вашей памяти, вы бросали детей, работу и просто убегали от действительности с ней на пару дней, не важно куда? Даже и вспомнить трудно...А жаль…

Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену. Да, так бывает. И это не «бес в ребро». Это любовь! Мне ее всегда не хватает. Даже если мы вместе все 24 часа, все равно мне ее мало. Я нахожу все новые и новые грани ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками. Я начал больше писать стихов, песен, наметок. Я снова полон сил и энергии.

Песню «Конфета» написал популярный рэпер из Казахстана Lucaveros (Emir Frans), треки которого очень успешны в сети и позиционируются как «музыка для секса». По словам Сергея Жукова, услышав песню впервые, он поймал себя на мысли, что слова повторяют его судьбу рядом с любимой женщиной:

Я давно фанат Luсaverosa и очень рад, что судьба свела нас и мы знакомы с Эмиром. Он хитмэйкер, и я уверен, его ждет очень большое будущее. Благодарю ему у нас появился живой и честный видеоклипа про настоящие чувства, страсть и любовь.

Сергей Жуков и Регина Бурд счастливы в браке уже более 10 лет, у них трое детей и семейный бизнес – проект «Жуковские вкусности» и кондитерская Cupcake Story, которая известна эксклюзивными десертами c сладостями.