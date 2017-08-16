Шнуров вызвал Познера на баттл

"Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет – "Слово", Versus или Первый Канал… Как пожелает Познер", — написал Шнуров на своей странице в Instagram.



Сергей Шнуров

Однако телеведущий принимать участие в баттле отказался. "Это абсолютно пиарная штука. Никакой цели там нет. Я этим заниматься не собираюсь", — сказал Познер РИА Новости.

Ранее Познер признался, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград", вышедшее в октябре 2016 года, было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Шнуров. Ведущий назвал его "пустым и неинтересным".