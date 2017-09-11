Sinead O’Connor рассказала о сексуальном насилии со стороны матери

Отрывки из телепередачи «Доктор Фил», которая выйдет 12 сентября, приводит Yahoo.

В частности, артистка рассказала о пытках и сексуальном насилии со стороны матери, которая погибла в автокатастрофе, когда певице было 19 лет.



Шинейд О’Коннор

«Она устроила камеру пыток. Она из тех, кому доставляет удовольствие мучить тебя», — заявила О’Коннор.

По ее словам, она предпринимала восемь попыток покончить с собой за один год.

В августе сообщалось, что исполнительницу положили в больницу после того, как в опубликованном в Facebook видео она пожаловалась на депрессию и суицидальные мысли.

50-летняя артистка также заявляла о желании свести счеты с жизнью в ноябре 2015 года, напоминает Lenta.ru. Тогда она сообщила в Facebook, что приняла смертельную дозу некоего лекарства.