Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал близкий друг певца Владимир Кузьмин.

Как стало известно, накануне на репетиции артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего он был госпитализирован в больницу. Через какое-то время его отпустили домой. В субботу Цанге стало плохо.

О причине смерти артиста никакой информации не приводится, пишет Газета.ru.

Известно, что в состав оперной труппы Мариинского театра Цанга входил с 2008 года.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту смерти солиста оперной труппы.