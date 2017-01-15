Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал близкий друг певца Владимир Кузьмин.
Как стало известно, накануне на репетиции артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего он был госпитализирован в больницу. Через какое-то время его отпустили домой. В субботу Цанге стало плохо.
О причине смерти артиста никакой информации не приводится, пишет Газета.ru.
Известно, что в состав оперной труппы Мариинского театра Цанга входил с 2008 года.
Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту смерти солиста оперной труппы.
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