Резиновую куклу Максаковой подбросили к Мариинке

Секс-игрушку примотали скотчем к одной из колонн перед входом на новую сцену.

Видеозапись прислал в редакцию Life.ru гражданский корреспондент. Как видно на кадрах любительской съёмки, в руках надувной женщины плакат с перечёркнутыми названиями Мариинки и Гнесинки, а также надписью "украинка".

Резиновая Максакова провисела у входа несколько минут, после чего её унёс в здание театра охранник, предварительно сбив металлодетектором. Как пояснил гражданский корреспондент, сотрудники некоторое время в недоумении пытались решить, что делать с надувной секс-игрушкой.

Свидетелями неоднозначной акции стали прохожие и зрители, пришедшие в театр на международный хоровой фестиваль "Поющая Масленица".

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы VI созыва Денис Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой — бывшим депутатом Марией Максаковой. По информации Лайфа, оперную певицу уже уволили из академии Гнесиных, а её супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал переезд оперной певицы и бывшего депутата Госдумы на Украину неприятной новостью. По его словам, постоянного контракта с театром у Максаковой никогда не было, так как её всегда приглашали на отдельные роли.