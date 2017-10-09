Мужа Максаковой убили по заказу ее экс-супруга

На брифинге, который состоялся сегодня, заявили, что фактическим заказчиком убийства является бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, пишет Starhit.



Мария Максакова и Денис Вороненков

Уголовное дело в отношении подозреваемых будет передано в суд, сообщают украинские журналисты.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», – поделился генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как передают украинские СМИ, у Тюрина был личный мотив преступления. «Восемь лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова», – отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Вороненкова убил Павел Паршов, вступив в предварительный сговор с четырьмя гражданами Украины – Лосем, Левенцем и Тарасенко.

«Исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное», – цитирует Луценко телеканал «112 Украина».