Мужа Максаковой убили по заказу ее экс-супруга

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Генеральная прокуратура Украины завершила расследование гибели бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

На брифинге, который состоялся сегодня, заявили, что фактическим заказчиком убийства является бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, пишет Starhit.

Мария Максакова и Денис Вороненков
Мария Максакова и Денис Вороненков

Уголовное дело в отношении подозреваемых будет передано в суд, сообщают украинские журналисты.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», – поделился генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как передают украинские СМИ, у Тюрина был личный мотив преступления. «Восемь лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова», – отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Вороненкова убил Павел Паршов, вступив в предварительный сговор с четырьмя гражданами Украины – Лосем, Левенцем и Тарасенко.

«Исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное», – цитирует Луценко телеканал «112 Украина».

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