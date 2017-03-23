Мария Максакова потеряла сознание на месте убийства мужа

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Оперная певица Мария Максакова одной из первых посетила место перестрелки, где был убит ее муж.

Жена убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова потеряла сознание на месте гибели мужа.

Мать Марии Максаковой неожиданно прокомментировала информацию об убийстве мужа её дочери, экс-депутата ГД Дениса Вороненкова.

— Ну и слава тебе, Господи, а что с ним ещё делать? Слава богу, что в конце концов человека, который так подличал, убили, — сказала Life.ru Людмила Максакова.

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