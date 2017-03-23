Мария Максакова потеряла сознание на месте убийства мужа

Жена убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова потеряла сознание на месте гибели мужа.
Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N— Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) March 23, 2017
Мать Марии Максаковой неожиданно прокомментировала информацию об убийстве мужа её дочери, экс-депутата ГД Дениса Вороненкова.
— Ну и слава тебе, Господи, а что с ним ещё делать? Слава богу, что в конце концов человека, который так подличал, убили, — сказала Life.ru Людмила Максакова.
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