Максакова считает лицемерным ee увольнение из Гнесинки

Во вторник в отделе кадров Гнесинки сообщили ТАСС об увольнении певицы из-за отсутствия на рабочем месте более месяца.



Мария Максакова

"Я не собираюсь это решение оспаривать. От этого пострадали только мои студенты, мне их жаль", - заявила Максакова ТАСС по телефону.

Она подчеркнула, что увольнение не стало для нее неожиданностью, ведь разговоры о нем велись уже несколько месяцев. "Сейчас по Трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие", - отметила певица, пояснив, что и раньше отсутствовала в Гнесинке месяцами в связи с гастрольным графиком, и "это никого не смущало".

Ранее в Гнесинке отметили, что не могли связаться с сотрудницей. "Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было. Возможно, они отправляли куда- то какую-то корреспонденцию до востребования", - предположила Максакова.

"Я абсолютно уверена, что и Мариинский театр совершенно не хотел разрывать со мной отношения. И я бы с удовольствием и преподавала, и пела, но следственные органы ведут себя так, что не оставляют мне ни желания, ни возможности вернуться", - сказала Максакова.

По ее мнению, в рамках расследования по делу ее супруга, экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, была необоснованно вскрыта банковская ячейка певицы, которая принадлежала ей задолго до знакомства с Вороненковым. Певица назвала изъятие личных вещей, в том числе унаследованных от бабушки ювелирных изделий, "беспределом". В начале 2017 года Мария Максакова и Денис Вороненков сообщили СМИ, что уехали на Украину.