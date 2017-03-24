В Минкультуры допустили возвращение Максаковой в Гнесинку

Об этом заявил Life.ru министр культуры РФ Владимир Мединский.

— У нас нет запретов на профессию. Максакова — человек очень известный и одарённый. Если она захочет работать и передавать свой опыт молодёжи — пожалуйста, — сказал глава ведомства.



Мария Максакова

Он добавил, что в России хороших преподавателей не хватает и в Минкультуры РФ будут "только приветствовать", если человек хочет заниматься этим делом.

В Минкультуры допустили возвращение Марии Максаковой к работе в школе Гнесиных Ранее возможность трудоустройства Марии Максаковой в школе Гнесиных допустил директор образовательного учреждения. В феврале она была уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных.