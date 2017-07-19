«Славянский базар» Денис Майданов закрыл дождем

Два дня продолжался Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017», а на третий объявили окончательные итоги. Прослушав «славянский хит» и «международный хит», жюри приняло решение не присуждать Гран При никому. Первую премию и 15 тысяч долларов получил сладкоголосый 26-летний певец Влад Сытник, солист Луганской областной филармонии (на конкурсе его объявили участником от Украины), уже известный по конкурсу «Романсиада».



Влад Сытник получает приз от председателя жюри Иорданки Христовой

Вторую премию и 10 тысяч долларов взял белорусский певец Егор Шаранков, солист госоркестра п/у М.Финберга. Третью и 5 тысяч долларов — Невена Божович из Сербии, она пела на Евровидении в Швеции в составе группы Moje.



Лариса Долина

А затем началась звездная программа. Пели Валерий Меладзе, «Песняры», Ирина Билык, Руслан Алехно, Алена Ланская, Ирина Медведева, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Кевин МакКой, Интарс Бусулис, А-Десса, Егор Крид, Сосо Павлиашвили с супругой Ириной, Глеб Матвейчук, Лариса Долина, Стас Михайлов и др.



Денис Майданов вызвал дождь

Любопытно, что как только Денис Майданов принялся петь свою новую «страдальческую» песню про любовь и дождь, именно дождь тут же и полился, хотя до того было сухо. Зрители закрылись зонтиками, но сразу после выхода Татьяны Булановой дождь понемногу прекратился.



Сосо Павлиашвили с женой Ириной на сцене

Впервые, кажется, Сосо Павлиашвили решился на большом мероприятии спеть с женой дуэт, получилось вполне достойно. Стас Михайлов показал новую песню, неотличимую от прежних, зато авторства всемогущего «моего личного друга» Михаила Гуцериева. Бывший участник Bad Boys Blue Кевин МакКой (член жюри конкурса) под слабо отличимую от оригинальной фонограмму зачем-то спел с белорусскими ведущими концерта Дудинским и Раецкой, голоса не сливались, зато на сцене было весело. Ярким стал выход Ирины Билык с песней «Сильнее».

Что касается свежей актуальной музыки, то и она тут была — прекрасно спел акапелльный квинтет «Пятеро» из Москвы, приятным открытием стал электронный дуэт Tiptoe из Витебска — изощренный синтипоп с кукольным голосом вокалистки. И, конечно, Егор Крид! Сразу после песни об удачном сексе к нему выстроилась очередь детей 8-12 лет с цветами…



Егор Крид

Удачно выглядела идея визуального оформления сцены — в заставках демонстрировались картины витебских художников начала прошлого века (включая Марка Шагала) и современных. Это добавило зрелищу аутентичности и доброты, наверное…

В целом, «Славянский базар 2017» стал короче и насыщеннее. В одно время шли концерты и спектакли сразу на 4 стационарных площадках, не считая многочисленных уличных представлений. Стало сложнее попасть на то, что кажется интересным, и приходилось выбирать. Но атмосфера фестиваля такая же расслабленная и добродушная. Дымят шашлычные на площадях, отовсюду в центре города раздается музыка — от шансона до джаза. Приехало много российских звезд эстрады, приехали Театр на Юго-Западе и множество театральных антреприз с известными актерами. В музее — выставка Рембрандта.

Но есть куда развиваться, чтобы встать вровень с большими европейскими фестивалями. Стоило бы убавить количество «фонограммщиков», а настоящим музыкантам не только играть живые концерты, но и давать мастер-классы, как это принято. То же касается художников, ведь это город Марка Шагала. Скромно пока выглядит кулинарная программа, представленная только районами Белоруссии с однотипными булками (даже драников там обнаружить не удалось!) и шашлыками. Совсем скудна программа академической музыки. Вообще не удалось услышать белорусскую (и вообще славянскую) народную музыку! Что уж ни в какие ворота.

И все-таки фестиваль оставил добрые воспоминания. Радушие белорусов, эта сущая кутерьма из концертов и спектаклей, бродячие уличные театры на улицах, пресс-конференции, фаер-шоу, улыбающиеся лица зрителей — все это та загадочная атмосфера «Славянского базара», заставляющая приезжать вновь и вновь.

Гуру КЕН

Фото: Дмитрий Коробейников и fest-sbv.by