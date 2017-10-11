Солист Jamiroquai женился

Супругой музыканта стала его давняя возлюбленная, мать его двоих дочерей - 2-летней Карлы и 5-месячной Таллулы - Мария. Об этом он сообщил сам на церемонии вручения премии BMI London Awards в Лондоне. Поднявшись на сцену за наградой в почетной номинации President’s Award, Джей Кей поблагодарил в речи свою жену и дочек за поддержку.

- Когда Джей Кей назвал Марию женой, все были немного удивлены, так как он не носит обручального кольца и вообще мало кто знал, что он давно распрощался со своим холостяцким статусом, - рассказал инсайдер MailOnline.

В апреле этого года в интервью газете The Times Джей рассказывал немного о своей семье:

Я очень серьезно настроен по отношению к моей возлюбленной и детям. Мои отец и мать были усыновлены, мой близнец умер, а родители впоследствии развелись. Такова история моей жизни, я постоянно чувствовал себя незащищенным. Теперь я отец двоих дочерей. Навсегда. Я не хочу, чтобы они когда-либо назвали другого мужчину "папочкой". Они заполучили меня на всю жизнь.

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