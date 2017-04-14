Умер первый клавишник Jamiroquai

О смерти коллеги сообщил экс-басист группы Стюарт Зендер.

"Я очень сильно тебя люблю. Прошлой ночью мой старший брат Тоби перешел на другую сторону. Все мои самые теплые воспоминания касаются его и группы, которую мы создали. Самый талантливый музыкант, с которым я когда-либо имел честь работать. Другого, как ты, Тоби никогда не будет. Твой свет будет сиять вечно. Спасибо за то, что сделал мою жизнь и жизнь других людей такой яркой", — написал Зендер в соцсети.

Причина смерти пока не названа.