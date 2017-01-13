Солистка «Фабрики» выпустила две сольные песни

Электронный саунд, снабженный лирическими, но полными динамики текстами, стал новым этапом в творчестве артистки. Теперь, параллельно работе в группе Фабрика, Тонева развивает собственный проект, который, как утверждает сама Ирина, стал отражением ее души и мировосприятия. «В наших песнях любовь имеет более глобальный и тонкий образ. Мы говорим о светлом одиночестве, которое внутри каждого иногда и через боль творит чудеса», — рассказывает 7days Ирина.

Слова сольных песен Ирина пишет сама, музыку — совместно с двумя музыкантами, с которыми неразлучна уже 8 лет.

В планах Ирины — выпуск альбома и сольный концерт, где дополнять музыку будут тематические, специально созданные видео-инсталляции.